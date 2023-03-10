Канада начала консультации по созданию реестра иноагентов

Министр общественной безопасности Канады Марко Мендичино заявил о начале консультаций по созданию реестра иностранных агентов. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на AFP.
По словам Мендичино, Канада вынуждена защищать свои интересы. Причиной для создания «реестра иностранного влияния» стала информация издания The Globe and Mail о вмешательстве Китая в выборы.
«Мы находимся на критическом этапе, когда речь идет о безопасности наших демократических институтов. И теперь мы делаем еще один шаг в их защите. Сегодня я объявляю о начале консультаций, чтобы определить сроки создания реестра иностранного влияния в Канаде», — сказал Мендичино.
Министр полагает, что реестр «смягчит действия иностранных государств, выходящие за рамки законной дипломатии в попытке обманным образом манипулировать открытой демократией, экономикой и обществом Канады».
17 февраля газета The Globe and Mail написала, что Китай пытался повлиять на исход выборов в Канаде в 2019 и 2021 году. Издание заявило, что данные канадской разведки свидетельствуют о противодействии консервативным политикам.