Канада запретила импорт из России алюминия, железа и стали

Власти Канады запретили импорт из России алюминия, железа и стали, а также изделий из них. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документ канадского кабмина о поправках к положению «об особых экономических мерах».
Согласно документу, «любому лицу в Канаде и любому канадцу за пределами Канады запрещается импортировать, покупать или приобретать» из России соответствующие металлы и изделия из них.
Решение вступает в силу со дня его опубликования.
По подсчетам ТАСС, с начала военной операции на Украине Канада ввела санкции против 1174 граждан России и 280 компаний.