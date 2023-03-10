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Канада запретила импорт из России алюминия, железа и стали

Виктория Шанина
Вчера в 22:55

Власти Канады запретили импорт из России алюминия, железа и стали, а также изделий из них. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документ канадского кабмина о поправках к положению «об особых экономических мерах».

Согласно документу, «любому лицу в Канаде и любому канадцу за пределами Канады запрещается импортировать, покупать или приобретать» из России соответствующие металлы и изделия из них.

Решение вступает в силу со дня его опубликования.

По подсчетам ТАСС, с начала военной операции на Украине Канада ввела санкции против 1174 граждан России и 280 компаний.

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