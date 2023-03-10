В магазинах косметики «Подружка» начали продавать вино и сидр

В конце декабря 2022 года «Табер трейд» (юрлицо косметической сети «Подружка») получило лицензии на розничную торговлю алкоголем в двух магазинах бренда в Москве. Об этом пишет New Retail со ссылкой на реестр Росалкогольрегулирования.
Алкоголь уже можно найти в бутиках «Подружка» на Братиславской и Щербаковской улицах. В ассортименте: вина российского и импортного производства (аргентинские, итальянские, испанские, немецкие) и сидр.
Как отмечает New Retail, консультант в одном из магазинов рассказывает, что алкоголь появился в продаже чуть меньше месяца назад.
Сотрудник «Подружки» на горячей линии пояснил ТАСС, что продажа алкоголя запущена в тестовом режиме: «Это эксперимент, мы посмотрим на реакцию потребителей и примем решение о его продолжении». Он уточнил, что пилотный проект стартовал 20 февраля.