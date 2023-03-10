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В магазинах косметики «Подружка» начали продавать вино и сидр

Виктория Шанина
Сегодня в 22:09

В конце декабря 2022 года «Табер трейд» (юрлицо косметической сети «Подружка») получило лицензии на розничную торговлю алкоголем в двух магазинах бренда в Москве. Об этом пишет New Retail со ссылкой на реестр Росалкогольрегулирования.

Алкоголь уже можно найти в бутиках «Подружка» на Братиславской и Щербаковской улицах. В ассортименте: вина российского и импортного производства (аргентинские, итальянские, испанские, немецкие) и сидр.

Как отмечает New Retail, консультант в одном из магазинов рассказывает, что алкоголь появился в продаже чуть меньше месяца назад.

Сотрудник «Подружки» на горячей линии пояснил ТАСС, что продажа алкоголя запущена в тестовом режиме: «Это эксперимент, мы посмотрим на реакцию потребителей и примем решение о его продолжении». Он уточнил, что пилотный проект стартовал 20 февраля.

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Росалкогольрегулирование
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