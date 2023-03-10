В магазинах косметики «Подружка» начали продавать вино и сидр

В конце декабря 2022 года «Табер трейд» (юрлицо косметической сети «Подружка») получило лицензии на розничную торговлю алкоголем в двух магазинах бренда в Москве. Об этом пишет New Retail со ссылкой на реестр Росалкогольрегулирования.