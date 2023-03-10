Монахам Украинской православной церкви велели покинуть Киево-Печерскую лавру

Монахов Украинской православной церкви обязали покинуть помещения Киево-Печерской лавры из‑за расторжения договора о безвозмездном пользовании ими. Об этом стало известно из сообщения на сайте лавры.
Руководство национального заповедника «Киево-Печерская лавра» потребовало, чтобы священнослужители выселились до 29 марта. «Никакой информации о юридических основаниях для таких действий не указано», — отметили они в ответ.
По мнению представителей УПЦ, «единственным основанием для отселения монахов из православной святыни является лишь прихоть чиновников из Минкульта, так как же как было и при советской власти в 60-х годах прошлого века».
Решение о расторжении договора с УПЦ в лавре приняли после того, как в декабре 2022 года на Украине появилась рабочая группа по вопросам, связанным с деятельностью религиозных организаций. Она обнаружила некие нарушения церковью условий договора.
Этим событиям предшествовал раскол среди украинских православных священнослужителей и верующих в 2018 году. На территории Украины существуют Украинская православная церковь, входящая в структуру Московского патриархата, и автокефальная Православная церковь Украины.
В мае 2022 году УПЦ объявила о своей полной самостоятельности и независимости. УПЦ выразила несогласие с позицией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла относительно спецоперации на Украины и призвала ПЦУ к диалогу.
Тем не менее диалога не случилось, а в январе 2023 года рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре провел глава ПЦУ Епифаний. После этого настоятель монастыря лавры митрополит Павел заявил о гонениях на церковь.