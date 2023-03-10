Shaman исполнит партию князя Владимира в этно-опере. Ее поставит центр Игоря Матвиенко

«Согласно творческой концепции, планируется показать жизнь Князя Владимира до принятия христианства, полную негативных с нравственной точки зрения поступков, и его метанойю (термин, обозначающий перемену в восприятии фактов или явлений, обычно сопровождаемую сожалением, раскаяние — Прим. ред.), после принятия крещения», — рассказали в продюсерском центре.