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Shaman исполнит партию князя Владимира в этно-опере. Ее поставит центр Игоря Матвиенко

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:09

Российский музыкант Shaman исполнит партию князя Владимира в этно-опере, которую задумали в продюсерском центре Игоря Матвиенко. Постановка ранее получила грант Президентского фонда культурных инициатив, сообщил ТАСС.

Опера расскажет «о жизни князя Владимира, Крещении Руси и собирании земель русских». В ее основу лягут «Повесть временных лет» и «ряд исторических работ», отметили создатели спектакля.

Он, как подчеркнули они, призван «увековечить память о великой исторической личности князя Владимира и его роли в формировании ранних основ российской государственности».

Стоимость будущей постановки оценивается в почти 40 млн рублей. 28,7 млн рублей постановщики оперы получат в качестве гранта от ПФКИ, еще 10,9 млн планировал вложить центр Матвиенко.

«Согласно творческой концепции, планируется показать жизнь Князя Владимира до принятия христианства, полную негативных с нравственной точки зрения поступков, и его метанойю (термин, обозначающий перемену в восприятии фактов или явлений, обычно сопровождаемую сожалением, раскаяние — Прим. ред.), после принятия крещения», — рассказали в продюсерском центре.

По словам авторов спектакля, он будет способствовать подъему патриотического духа, укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей. Музыку оперы напишет сам Матвиенко. Роль Одина исполнит Антон Адасинский.

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Игорь МатвиенкоАнтон Адасинский
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