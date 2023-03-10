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Мужчину, толкнувшего подростка на рельсы в метро, арестовали на два месяца

Виктория Шанина
Сегодня в 19:20

Черемушкинский суд Москвы арестовал на 2 месяца 61-летнего Владимира Кизика, толкнувшего подростка под поезд в метро. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Кизик проходит по делу обвиняемым в покушении на убийство. Его арест продлится до 9 мая 2023 года.

Инцидент в московском метро произошел накануне. Владимир Кизик столкнул 15-летнего подростка на рельсы, когда поезд уже ехал вдоль платформы. Мальчик остался жив.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Источник РИА «Новости» в правоохранительных органах отмечал, что задержанный стоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Прокуратура отмечает, что подростка уже выписали из больницы.

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Следственный комитет
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