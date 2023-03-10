Мужчину, толкнувшего подростка на рельсы в метро, арестовали на два месяца

Черемушкинский суд Москвы арестовал на 2 месяца 61-летнего Владимира Кизика, толкнувшего подростка под поезд в метро. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.
Кизик проходит по делу обвиняемым в покушении на убийство. Его арест продлится до 9 мая 2023 года.
Инцидент в московском метро произошел накануне. Владимир Кизик столкнул 15-летнего подростка на рельсы, когда поезд уже ехал вдоль платформы. Мальчик остался жив.
Следственный комитет возбудил уголовное дело. Источник РИА «Новости» в правоохранительных органах отмечал, что задержанный стоит на учете в психоневрологическом диспансере.
Прокуратура отмечает, что подростка уже выписали из больницы.
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