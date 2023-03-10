«Артмоссфера» открыла прием заявок на участие в проекте уличного искусства «Городская лаборатория»

Также до 22 марта принимаются заявки на участие в параллельной программе. В нее могут войти как столичные, так и региональные проекты, связанные с уличным искусством, паблик-артом и развитием городских пространств. Организаторы ждут проекты самых разных форматов, от проектов новичков до выставок состоявшихся художников, от муралов на городских фасадах до галерейных и институциональных проектов.