«Артмоссфера» открыла прием заявок на участие в проекте уличного искусства «Городская лаборатория»

IV биеннале уличного искусства «Артмоссфера» до 22 марта принимает заявки на участие в новом региональном проекте «Городская лаборатория». Об этом «Афише Daily» рассказали представители выставки.
«Городская лаборатория» — это новая региональная инициатива ЦСИ «Винзавод» в рамках биеннале «Артмоссфера». Она создана с целью помочь представителям художественного сообщества из разных российских городов обменяться опытом создания искусства в городском пространстве и реализовать концепции собственных проектов.
Лаборатория разделена на два этапа. В рамках первого участники в онлайн-формате пройдут теоретический курс по пяти направлениям уличного искусства: арт-интервенция, концептуальное, процессуальное и партиципаторное искусство, паблик-арт. Каждый из них будет закреплен за определенной группой под руководством практикующего художника и сможет познакомиться с практиками самоорганизации, освоить новые технологии, жанры и медиумы, применяемые в пространстве города.
Второй этап проходит офлайн. Экспертный совет «Городской лаборатории» пригласит 15 самых перспективных участников на интенсив, запланированный на 19–23 июня в «Винзаводе». В программе — тематические обсуждения и экскурсии по уличному искусству Москвы, посещения арт-институций, выставок и мастерских художников.
Художники, кураторы «Городской лаборатории»: теоретик уличного искусства Игорь Поносов, городской исследователь, сооснователь проекта «Партизанинг» Антон Польский (Make), сооснователь галереи «Электрозавод» Дмитрий Филиппов, мастер мультимедийного интерактивного искусства, сооснователь проекта Electroboutique Аристарх Чернышев. Среди приглашенных спикеров — создатель журнала о граффити и уличном искусстве Code Red Дмитрий Аске, российский урбанист, блогер Аркадий Гершман и художник Иван Горшков.
Лаборатория выберет трех финалистов и поможет воплотить их проекты. Также по итогам работы будет создан методический сборник, содержащий рекомендации городским структурам по интеграции уличного искусства в общественные пространства.
Участие в «Городской лаборатории» бесплатное, заявку могут отправить художники, архитекторы, скульпторы или урбанисты в возрасте от 18 до 45 лет. Для этого необходимо отправить портфолио работ и презентацию идеи собственного творческого проекта, планируемого к реализации в регионе. Заявки принимаются до 22 марта на сайте «Артмоссферы».
Также до 22 марта принимаются заявки на участие в параллельной программе. В нее могут войти как столичные, так и региональные проекты, связанные с уличным искусством, паблик-артом и развитием городских пространств. Организаторы ждут проекты самых разных форматов, от проектов новичков до выставок состоявшихся художников, от муралов на городских фасадах до галерейных и институциональных проектов.