Реклама
Новости

Магазины Bershka в России откроются весной под названием Ecru

Виктория Шанина
Сегодня в 15:29

Магазины испанского ретейлера Bershka могут возобновить работу в России весной 2023 года под названием Ecru. Об этом ТАСС сообщила руководитель департамента торговой недвижимости CMWP Ольга Антонова.

Откроются не только точки Bershka. Магазины Zara, Stradivarius, Pull & Bear в России, также ранее принадлежавшие испанской группе Inditex, тоже возобновят работу.

Обновлением и редизайном бутиков займется прежний партнер компании. Информацию по открытию обновленных магазинов ТАСС подтвердили в Союзе торговых центров.

Телеграм-канал Mash пишет, что Pull & Bear будет называться DUB, а Zara — Maag. Открытие обновленной Bershka состоится в апреле. Шить одежду с новыми бирками будут заводы в Китае и Турции.

Inditex объявила о приостановке работы в России 5 марта. В стране у группы было 502 магазина. В октябре компания договорилась о продаже российского бизнеса Daher Group.

В том же месяце российское подразделение Inditex сменило название с «Зара СНГ» на «Новая мода». С декабря 2022 года «Новая мода» зарегистрировала ряд доменов, в названиях которых присутствует слово maag, а также vilet, dub, ecru.

расскажите друзьям
люди
Ольга Антонова
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»