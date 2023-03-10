Магазины Bershka в России откроются весной под названием Ecru

Магазины испанского ретейлера Bershka могут возобновить работу в России весной 2023 года под названием Ecru. Об этом ТАСС сообщила руководитель департамента торговой недвижимости CMWP Ольга Антонова.
Откроются не только точки Bershka. Магазины Zara, Stradivarius, Pull & Bear в России, также ранее принадлежавшие испанской группе Inditex, тоже возобновят работу.
Обновлением и редизайном бутиков займется прежний партнер компании. Информацию по открытию обновленных магазинов ТАСС подтвердили в Союзе торговых центров.
Телеграм-канал Mash пишет, что Pull & Bear будет называться DUB, а Zara — Maag. Открытие обновленной Bershka состоится в апреле. Шить одежду с новыми бирками будут заводы в Китае и Турции.
Inditex объявила о приостановке работы в России 5 марта. В стране у группы было 502 магазина. В октябре компания договорилась о продаже российского бизнеса Daher Group.
В том же месяце российское подразделение Inditex сменило название с «Зара СНГ» на «Новая мода». С декабря 2022 года «Новая мода» зарегистрировала ряд доменов, в названиях которых присутствует слово maag, а также vilet, dub, ecru.