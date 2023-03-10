Роскосмос выпустит видеоигру со сценарием, приближенным к планам госкорпорации

«Сценарий будет приближен к планам Роскосмоса! Вы сможете управлять финансами, людьми, дорожной картой изобретений и в дальнейшем — построить внеземные базы!» — отмечается там.
Выход тестовых образцов игры запланирован на 12 апреля, а релиз первой версии — на 1 сентября 2023 года.
На реализацию проекта выделят 7,38 млн рублей, из которых около половины — 3,7 млн — предоставит Президентский фонд культурных инициатив. В фонде считают, что игра поможет сформировать и укрепить «традицию мирового лидерства отечественной космонавтики в сознании молодежи».
Проект не ограничится только игрой, обещают и образовательную составляющую — детей будут обучать разработке, выпустят уроки и фильмы, а также курс по 3D-моделированию на платформе Blender.
Игру и сопутствующие материалы разместят на платформе «Космикс.рус» — на ее создание из Фонда содействия инновациям выделят еще 3 млн рублей. Гендиректор платформы Дмитрий Назаров уточняет, что игра создается на движке Unity.