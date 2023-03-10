Фонк-версия «Комарово» из Atomic Heart установила рекорд в «Яндекс Музыке»

Фонк-версия «Комарово» от Dvrst из видеоигры Atomic Heart за две недели собрала более 2,5 млн прослушиваний в «Яндекс Музыке». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе сервиса.
Ремикс песни Игоря Скляра установил рекорд среди премьерных релизов за последний год. По данным сервиса, трек занял первое место в чарте благодаря «Моей волне» — системе персональных рекомендаций.
Она заметила растущий интерес к песне, подхватила его и тем самым повлияла на взлет ремикса в чарте. За неделю он добрался до его вершины и до сих пор держится в топ-5.
В топ также попали ремиксы американского композитора Geoffrey Day на песни «Трава у дома» группы «Земляне» и «Звездное лето» Аллы Пугачевой, которые можно услышать в игре.
«Комарово» от Dvrst стала феноменом в сети. Геймеры снимают на нее пародии, одеваясь в костюмы робота Вовчика и используя вместо диджейского пульта сушилки для одежды и другие подручные материалы.