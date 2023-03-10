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«Секс-поездка» вместо «Евротура»: как французские кинопрокатчики переводят названия фильмов

Анна Красюк
Сегодня в 17:17

Кинопрокатчики переводят названия иностранных фильмов, желая адаптировать их под особенности культурного кода местных зрителей — это делается ради увеличения кассовых сборов. Иногда из названий и постеров приходится убирать отсылки, которые вряд ли будут считаны в стране проката. Например, комедийный боевик, известный русскоязычным зрителям как «Мачо и ботан», в оригинале носит название «Джамп-стрит, 21», так как он снят по мотивам одноименного телесериала 1980-х годов, хорошо известного американцам.

Проживающий в Париже пользователь твиттера @juanbuis решил сравнить, как названия некоторых фильмов во французском прокате отличаются от оригинала. Притом что в этих конкретных случаях они переведены даже не на французский язык, а с английского на английский.

Автор треда в первую очередь приводит в пример фильм «The Hangover», известный в России как «Мальчишник в Вегасе». Французские прокатчики тоже адаптировали его под себя — получилось «Очень плохое путешествие». С комедией «The Other Guys» поступили по очень похожей схеме — она превратилась в «Очень плохих полицейских». А названия целого ряда фильма оказались сексуализированы: «Not Another Teen Movie» стал «Секс-академией», «Евротур» — «Секс-поездкой», а «Шаг вперед-2» теперь носит название «Сексуальный танец-2».

@juanbuis фантазирует, каким образом можно изменить названия некоторых других популярных фильмов специально для французского кинорынка. Ориентируясь на предыдущие реальные примеры, он предлагает «Титаник» назвать «Очень плохой лодкой», а «Бэтмена» — «Сексуальной летучей мышью».

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