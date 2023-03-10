«Секс-поездка» вместо «Евротура»: как французские кинопрокатчики переводят названия фильмов

Кинопрокатчики переводят названия иностранных фильмов, желая адаптировать их под особенности культурного кода местных зрителей — это делается ради увеличения кассовых сборов. Иногда из названий и постеров приходится убирать отсылки, которые вряд ли будут считаны в стране проката. Например, комедийный боевик, известный русскоязычным зрителям как «Мачо и ботан», в оригинале носит название «Джамп-стрит, 21», так как он снят по мотивам одноименного телесериала 1980-х годов, хорошо известного американцам.