Главред «Холода» запустила медиа о женщинах Kosa.Media

В России появилось новое СМИ о женщинах и для женщин — Kosa.Media. Об этом говорится в телеграм-канале проекта.
Основательницей выступила главред «Холода» Таисия Бекбулатова*. Вместе с ней в команде — главный редактор Forbes Life и «Forbes Woman Россия» Юлия Варшавская, основательница центра по работе с проблемой насилия «Насилию.нет»* Анна Ривина*, журналистки Юлия Дудкина и Яна Головных.
Среди лиц Kosa.Media на сайте издания числится также кошка Картошка как «вдохновительница проекта» и «эксперт по борьбе за свои права».
«Мы уверены, что современные женщины нуждаются в качественной журналистике и достойном освещении тех проблем и вызовов, с которыми сталкиваются каждый день — на работе, в обществе и дома. Однако подавляющее большинство женских изданий до сих пор публикует лишь статьи про косметику и способы удержать мужчину, избегая острых тем. Исключений из этого правила слишком мало. Мы решили изменить эту ситуацию и создали медиа, которое рассказывает о вещах, действительно волнующих нас и наших подруг: о важных новостях и законопроектах в России и в мире, о женском организме и здоровье, о положении женщин в разных странах, о борьбе с насилием и многом другом», — отметили создатели.
Целью издания они назвали изменение мира к лучшему для женщин. Журналистки будут работать в сотрудничестве с НКО и другими организациями, защищающими женщин.
* Таисия Бекбулатова, Анна Ривина и центр «Насилию.нет» внесены Минюстом в списки иностранных агентов.