Главред «Холода» запустила медиа о женщинах Kosa.Media

«Мы уверены, что современные женщины нуждаются в качественной журналистике и достойном освещении тех проблем и вызовов, с которыми сталкиваются каждый день — на работе, в обществе и дома. Однако подавляющее большинство женских изданий до сих пор публикует лишь статьи про косметику и способы удержать мужчину, избегая острых тем. Исключений из этого правила слишком мало. Мы решили изменить эту ситуацию и создали медиа, которое рассказывает о вещах, действительно волнующих нас и наших подруг: о важных новостях и законопроектах в России и в мире, о женском организме и здоровье, о положении женщин в разных странах, о борьбе с насилием и многом другом», — отметили создатели.