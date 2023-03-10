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Главред «Холода» запустила медиа о женщинах Kosa.Media

Семён Гудошников
Сегодня в 13:00

В России появилось новое СМИ о женщинах и для женщин — Kosa.Media. Об этом говорится в телеграм-канале проекта.

Основательницей выступила главред «Холода» Таисия Бекбулатова*. Вместе с ней в команде — главный редактор Forbes Life и «Forbes Woman Россия» Юлия Варшавская, основательница центра по работе с проблемой насилия «Насилию.нет»* Анна Ривина*, журналистки Юлия Дудкина и Яна Головных.

Среди лиц Kosa.Media на сайте издания числится также кошка Картошка как «вдохновительница проекта» и «эксперт по борьбе за свои права».

Издание будет публиковать как большие тексты, так и новости, посвященные женщинам. Полноценный сайт запустится в ближайшее время, а пока можно следить за проектом в его соцсетях. Например, в телеграме и твиттере.

«Мы уверены, что современные женщины нуждаются в качественной журналистике и достойном освещении тех проблем и вызовов, с которыми сталкиваются каждый день — на работе, в обществе и дома. Однако подавляющее большинство женских изданий до сих пор публикует лишь статьи про косметику и способы удержать мужчину, избегая острых тем. Исключений из этого правила слишком мало. Мы решили изменить эту ситуацию и создали медиа, которое рассказывает о вещах, действительно волнующих нас и наших подруг: о важных новостях и законопроектах в России и в мире, о женском организме и здоровье, о положении женщин в разных странах, о борьбе с насилием и многом другом», — отметили создатели.

Целью издания они назвали изменение мира к лучшему для женщин. Журналистки будут работать в сотрудничестве с НКО и другими организациями, защищающими женщин.

* Таисия Бекбулатова, Анна Ривина и центр «Насилию.нет» внесены Минюстом в списки иностранных агентов.

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