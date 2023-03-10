Транссибирская магистраль — самая длинная железная дорога в мире, которая соединяет крупнейшие города России от Москвы до Владивостока. Чтобы добраться по ней от столицы до крупнейшего города на Дальнем Востоке, нужно преодолеть 9300 километров — в поезде придется провести почти семь суток. Но это можно сделать виртуально: для любителей дорожной романтики в Steam появился симулятор Russian Train Trip 2 от первого лица. Пока он находится в процессе разработки, но уже доступен в альфа-версии: инди-разработчики Monavista dev ждут отзывы и критику от первых игроков.