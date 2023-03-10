Транссибирская магистраль — самая длинная железная дорога в мире, которая соединяет крупнейшие города России от Москвы до Владивостока. Чтобы добраться по ней от столицы до крупнейшего города на Дальнем Востоке, нужно преодолеть 9300 километров — в поезде придется провести почти семь суток. Но это можно сделать виртуально: для любителей дорожной романтики в Steam появился симулятор Russian Train Trip 2 от первого лица. Пока он находится в процессе разработки, но уже доступен в альфа-версии: инди-разработчики Monavista dev ждут отзывы и критику от первых игроков.
По словам авторов игры, в раннем доступе есть «полноценный пассажирский вагон со своим собственным купе, в котором можно сидеть, лежать, смотреть в окно. При этом можно включить радио, наслаждаться природой и стуком колес. В игре также можно гулять по коридору вагона. За окном — маршрут по России в зимнее время, деревья, снег, столбы для железной дороги, все то, что так привлекает пассажиров поездов».
Пользователи считают, что семидневная поездка на поезде — «хорошая основа для хоррора», и подмечают, что у этой игры есть большой потенциал, если к ней подключить онлайн-чат: это помогло бы воссоздать атмосферу разговоров со случайными попутчиками. Также геймеры, которые уже протестировали Russian Train Trip 2, просят разработчиков добавить варианты взаимодействия с предметами — например, возможность застелить полку постельными принадлежностями, открывать и закрывать шторы, перемещать багаж.