Декстер Флетчер снимет фильм об источнике вечной молодости

Режиссер «Рокетмена» Декстер Флетчер снимет фильм «Фонтан молодости», сценарий к нему напишет Джеймс Вандербилт («Зодиак»). Об этом сообщает Deadline.
Подробности сюжета пока не раскрываются. Известно, что в фильме речь пойдет о мистическом источнике молодости, испив из которого можно жить вечно.
Картина воссоединит Флетчера с кинопроизводственной компанией Skydance, вместе с которой они работали над экшн-ромкомом «Ghosted» с Аной де Армас и Крисом Эвансом в главных ролях. Первый трейлер картины вышел 7 марта.
Продюсерами «Фонтана молодости» станут Дэвид Эллисон («Живое»), Дана Голдберг («Дом у озера»), Дон Грейнджер («Миссия невыполнима: Племя изгоев»), Трипп Винсон («Спасатель») и Джеймс Вандербилт («Новый Человек-паук»).
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