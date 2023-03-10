Apple продлил на второй сезон сериал «Терапия» с Джейсоном Сигелом и Харрисоном Фордом

Apple TV+ продлил комедийно-драматический сериал «Терапия» на второй сезон. Об этом сообщает Deadline.
Новость об этом появилась после выхода восьмой серии на стриминге. Всего в первом сезоне будет десять эпизодов. Релиз последних двух серий состоится 17 и 24 марта.
Сериал рассказывает о скорбящем по умершей жене психотерапевте, который начинает нарушать правила и говорить своим клиентам, что думает. Игнорируя этические нормы, он начинает вносить огромные изменения не только в жизни людей, но и в свою собственную.
В «Терапии» снимаются Джейсон Сигел, Харрисон Форд, Джессика Уилльямс, Криста Миллер, Майкл Ури, Тед МакГинли и другие. В качестве создателя и исполнительного продюсера выступают сам Сигел вместе с соавторами «Теда Лассо» Биллом Лоуренсом и Бреттом Голдстайном.
«Мы сразу полюбили увлекательный, трогательный и уморительный мир „Терапии“. <…> Не можем дождаться, когда зрители смогут увидеть, что актеры и творческая команда приготовили для второго сезона», — сказал Мэтт Чернисс, руководитель отдела программирования Apple TV+.