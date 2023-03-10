Грузинский парламент отклонил законопроект об иноагентах во втором чтении

По сообщениям МВД Грузии, на тбилисских митингах были задержаны 133 человека по административным статьям о мелком хулиганстве и неповиновении полиции. Еще одного протестующего задержали по уголовному обвинению в нападении на полицейского. Всех задержанных по административным делам (как и требовала оппозиция) отпустили, уголовное расследование в отношении одного человека продолжается. Ему может грозить до семи лет лишения свободы.