Грузинский парламент отклонил законопроект об иноагентах во втором чтении

Парламент Грузии отклонил во втором чтении законопроект об иностранных агентах. Об этом сообщает «Рустави 2».
На пленарном заседании 1 депутат поддержал инициативу, 35 выступили против. Всего на сессии присутствовало 112 парламентариев.
Против голосовали оппозиционные депутаты, а предстваители правящей «Грузинсой мечты» и движения «Сила народа» в основном воздержались.
В конце февраля движение «Сила народа», критикующее евроинтеграцию, внесло в грузинский парламент два законопроекта — «О прозрачности иностранного влияния» и «О регистрации иностранных агентов». Согласно первому законопроекту, если 20% годового дохода СМИ или НКО составляет зарубежное финансирование, они должны зарегистрироваться в качестве иностранных агентов и ежегодно отчитываться о своих финансовых операциях. Второй законопроект также касается физических и юридических лиц.
Законопроекты поддержала правящая партия «Грузинская мечта», 7 марта законопроект «О прозрачности иностранного влияния» был принят в первом чтении. Инициативу раскритиковал ряд высокопоставленных европейских и американских чиновников, посольство США в Грузии заявило о «черном дне грузинской демократии».
После этого в Тбилиси, Батуми и ряде других грузинских городов начались массовые протесты. Демонстранты называли законопроект российским, требовали от властей его отмены и продолжения курса на интеграцию с Европой. Протестующих поддержала президент страны Саломе Зурабишвили, которая заявила, что наложит вето на закон, если он будет принят.
Вечером 7 и 8 марта многотысячные митинги у грузинского парламента в центре Тбилиси переросли в столкновения с полицией. Демонстранты кидали в правоохранителей камни и бутылки, били окна здания законодательного органа, пускали в него фейерверки и пытались прорваться внутрь. В ответ силовики применяли слезоточивый газ и водометы.
Утром 9 марта «Грузинская мечта» и «Сила народа» заявили, что отзовут законопроект об иноагентах из парламента. «Мы должны самым внимательным образом относиться к миру, спокойствию и экономическому развитию в нашей стране, а также к продвижению Грузии по пути европейской интеграции. Поэтому необходимо тратить энергию каждого нашего гражданина не на противостояние, а на развитие страны в правильном направлении», — сказано в их совместном заявлении.
По сообщениям МВД Грузии, на тбилисских митингах были задержаны 133 человека по административным статьям о мелком хулиганстве и неповиновении полиции. Еще одного протестующего задержали по уголовному обвинению в нападении на полицейского. Всех задержанных по административным делам (как и требовала оппозиция) отпустили, уголовное расследование в отношении одного человека продолжается. Ему может грозить до семи лет лишения свободы.