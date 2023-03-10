Гонка Марио и принцессы Пич в финальном трейлере мультфильма «Супер Марио»

Illumination выпустила финальный трейлер мультфильма «Супер Марио» по игре Super Mario Bros. Его премьера состоится 7 апреля 2023 года.
В ролике Боузер готовит свою армию гумбов и купов, взяв в заложники Луиджи. Затем начинается гонка по Rainbow Road прямо из игры Mario Kart 8 с метанием снарядов.
Мультфильм расскажет о братьях-водопроводчиках Марио и Луиджи, которые во время работы попадают в таинственную трубу и оказываются в волшебном мире. Когда они разлучаются, Марио отправляется в эпический поход, чтобы найти Луиджи. С помощью обучения у принцессы Пич из Грибного королевства он открывает в себе новые силы.
Режиссерами мультфильма выступили Аарон Хорват и Михаэль Еленик, известные по сериалу «Юные титаны, вперед!». Сценарий написал Мэттью Фогель («Лего Фильм-2», «Миньоны: Грювитация»).
В озвучке приняли участие Крис Пратт (Марио), Аня Тейлор-Джой (принцесса Пич), Чарли Дей (Луиджи), Джек Блэк (Боузер), Киган-Майкл Ки (Жаба), Сет Роген (Донки Конг), Фред Армизен (Крэнки Конг), Кевин Майкл Ричардсон (Камек) и Себастьян Манискалко (Спайк).