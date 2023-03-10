Swarovski полностью уходит из России

Австрийская ювелирная компания Swarovski окончательно покидает российский рынок. Об этом изданию Trend рассказал ее генеральный директор Алексис Насард, занимающий этот пост с июля 2022 года.
Он не уточнил сроков ухода с рынка, но отметил, что процесс будет «организован и осуществлен в соответствии со всеми применимыми законами, включая экономические санкции и другие торговые ограничения».
«Мы пришли к выводу, что не можем поддерживать нашу замороженную деятельность [в России]», — пояснил Насард.
После начала военной операции на Украине Swarovski закрыла свои 12 российских магазинов и прекратила онлайн-продажу в стране, но полностью не ушла.