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Swarovski полностью уходит из России

Семён Гудошников
Сегодня в 10:40

Австрийская ювелирная компания Swarovski окончательно покидает российский рынок. Об этом изданию Trend рассказал ее генеральный директор Алексис Насард, занимающий этот пост с июля 2022 года.

Он не уточнил сроков ухода с рынка, но отметил, что процесс будет «организован и осуществлен в соответствии со всеми применимыми законами, включая экономические санкции и другие торговые ограничения».

«Мы пришли к выводу, что не можем поддерживать нашу замороженную деятельность [в России]», — пояснил Насард.

После начала военной операции на Украине Swarovski закрыла свои 12 российских магазинов и прекратила онлайн-продажу в стране, но полностью не ушла.

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