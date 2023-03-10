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На Netflix выйдет документальный фильм о Льюисе Капальди

Семён Гудошников
Сегодня в 09:43

В апреле на Netflix дебютирует документальный фильм о шотландском певце и музыканте Льюисе Капальди. Об этом сообщает NME. Режиссером выступил Джо Перлман, который работал над фильмом, посвященным 20-летию «Гарри Поттера».

Картина расскажет, как Капальди возвращается в родительский дом в Шотландии, чтобы начать работу над своим вторым альбомом «Broken By Desire To Be Heavenly Sent». Согласно синопсису, лента охватит «решающий год Капальди», который изо всех сил старается совместить домашний быт с «жизнью одной из самых больших звезд на планете».

«Проект начинался как фильм о создании „трудного второго альбома“, но в итоге стал поразительно неосторожным портретом давления славы на молодые плечи, исследуя один из великих вопросов нашего века — психическое здоровье», — рассказал глава отдела музыкальных фильмов Pulse Films Сэм Бриджер.

Сам Капальди так прокомментировал картину: «Если честно, я очень боюсь, что люди увидят этот документальный фильм, но в то же время я очень горжусь им. Я надеюсь, вам он понравится».

Первый альбом Капальди увидел свет в 2019 году и принес артисту мировую славу, а песня «Someone You Loved» достигла первого места в чарте Billboard Hot 100. Его вторая пластинка — «Broken By Desire To Be Heavenly Sent» — готовится к выходу 19 мая 2023 года. «Афиша Daily» рассказывала, почему автор слезливых лирических песен стал одним из самых востребованных музыкантов.

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