Variety: Зеленскому вновь отказали в выступлении на «Оскаре»

В прошлом году против обращения президента Украины на «Оскаре» выступил продюсер премии Уилл Пэкер. Он выразил обеспокоенность, что Голливуд «уделяет внимание Украине только потому, что пострадавшие от конфликта — белые. В то время как «Голливуд игнорирует войны по всему миру, в которых страдают цветные».