Variety: Зеленскому вновь отказали в выступлении на «Оскаре»

Американская академия киноискусств уже второй год подряд отказывает президенту Украины Владимиру Зеленскому в выступлении на «Оскаре». Об этом сообщает Variety.
По данным издания, представитель голливудского агентства по работе с актерами William Morris Endeavor (WME) Майк Симпсон обратился к киноакадемии с просьбой дать время Зеленскому для видеообращения, но получил отказ. Причина не уточняется.
В прошлом году против обращения президента Украины на «Оскаре» выступил продюсер премии Уилл Пэкер. Он выразил обеспокоенность, что Голливуд «уделяет внимание Украине только потому, что пострадавшие от конфликта — белые. В то время как «Голливуд игнорирует войны по всему миру, в которых страдают цветные».
После 24 февраля 2022 года Зеленский выступал с видеообращением на Каннском и Венецианском кинофестивалях, на церемонии «Грэмми» и открытии Нью-Йоркской фондовой биржи.