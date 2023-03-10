Реклама
Новости

Си Цзиньпин стал первым в истории главой КНР, переизбранным на третий срок

Семён Гудошников
Сегодня в 08:55

Депутаты всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) переизбрали Си Цзиньпина председателем КНР, сообщает агентство Xinhua. Он стал первым в истории главой КНР, утвержденным на третий пятилетний срок.

Как отмечает CNN, в голосовании участвовали 2952 человека, решение было принято единогласно. Также Си переизбрали на пост председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР.

Заместителем председателя КНР был избран первый вице-премьер Госсовета Хань Чжэн, председателем постоянного комитета ВСНП — член постоянного комитета политбюро ЦК компартии Китая Чжао Лэцзи. Они вместе с Си принесли присягу на верность Конституции КНР в Доме народных собраний.

Кроме того, депутаты одобрили план реформы аппарата Госсовета КНР.

Си Цзиньпин возглавляет Китайскую народную республику с 2013 года. В 2018 году на сессии ВСНП были приняты поправки к Конституции, которые отменяют ограничение полномочий председателя КНР двумя сроками.

расскажите друзьям
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»