Си Цзиньпин стал первым в истории главой КНР, переизбранным на третий срок

Депутаты всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) переизбрали Си Цзиньпина председателем КНР, сообщает агентство Xinhua. Он стал первым в истории главой КНР, утвержденным на третий пятилетний срок.
Как отмечает CNN, в голосовании участвовали 2952 человека, решение было принято единогласно. Также Си переизбрали на пост председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР.
Заместителем председателя КНР был избран первый вице-премьер Госсовета Хань Чжэн, председателем постоянного комитета ВСНП — член постоянного комитета политбюро ЦК компартии Китая Чжао Лэцзи. Они вместе с Си принесли присягу на верность Конституции КНР в Доме народных собраний.
Кроме того, депутаты одобрили план реформы аппарата Госсовета КНР.
Си Цзиньпин возглавляет Китайскую народную республику с 2013 года. В 2018 году на сессии ВСНП были приняты поправки к Конституции, которые отменяют ограничение полномочий председателя КНР двумя сроками.