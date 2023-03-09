РКН заблокировал музыкальный сервис Last.fm из‑за страницы с песней украинского певца

На странице Last.fm в «Роскомсвободе» не указано, какой госорган потребовал ограничить доступ к странице. Судя по данным проекта, сервис неоднократно блокировался по решению суда с 2015 года, но после доступ восстанавливали. Последняя блокировка, не считая новую, была в 2019 году.