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РКН заблокировал музыкальный сервис Last.fm из‑за страницы с песней украинского певца

Рустам Абдуллин
Вчера в 23:13

Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту Last.fm. Причиной для блокировки послужила страница про одну из песен украинского исполнителя Jalsomino, сообщается на сайте «Роскомсвободы».

На странице Last.fm в «Роскомсвободе» не указано, какой госорган потребовал ограничить доступ к странице. Судя по данным проекта, сервис неоднократно блокировался по решению суда с 2015 года, но после доступ восстанавливали. Последняя блокировка, не считая новую, была в 2019 году.

1 марта Russia Today писало, что Last.fm могут заблокировать в РФ за игнорирование требований РКН удалить ряд материалов, в том числе песни с текстами, где дискредитируются военная спецоперация и действия ВС РФ.

Last.fm позволяло отслеживать прослушиваемую пользователями музыку с помощью плагинов для медиаплееров и стримингов.

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