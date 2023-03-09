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В Берлине женщинам разрешили купаться в бассейнах топлес

Рустам Абдуллин
Сегодня в 21:45

Власти Берлина разрешили женщинам купаться в бассейнах топлес. Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на департамент сената города по вопросам юстиции, многообразия и борьбы с дискриминацией.

Решение приняли после рассмотрения иска 33-летней горожанки, которую персонал бассейна в декабре 2022 года попросил прикрыть грудь, и ей пришлось уйти. хотя правила не предусматривают гендерных ограничений и лишь предписывают носить «стандартный купальный костюм».

В иске девушка отметила, что в правилах бассейна не указаны гендерные ограничения, но предусмотрен «стандартный купальный костюм». Согласно заявлению ведомства, «плавание с обнаженным торсом впредь должно быть возможным также для лиц женского пола и, соответственно, лиц с женской грудью».

Это решение «создаст равные права для всех берлинцев — мужчин, женщин или небинарных персон», отметили в офисе берлинского омбудсмена.

Ранее плавание с обнаженной верхней частью тела уже разрешили ранее для представителей всех полов в бассейнах разрешили в городах Зиген и Геттинген, пишет Spiegel.

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