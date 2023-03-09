В Берлине женщинам разрешили купаться в бассейнах топлес

В иске девушка отметила, что в правилах бассейна не указаны гендерные ограничения, но предусмотрен «стандартный купальный костюм». Согласно заявлению ведомства, «плавание с обнаженным торсом впредь должно быть возможным также для лиц женского пола и, соответственно, лиц с женской грудью».