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В метро Москвы мужчина толкнул подростка под прибывающий поезд. Парень остался жив

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:55

На станции метро «Киевская» в Москве мужчина столкнул 15-летнего подростка на рельсы, когда поезд уже ехал вдоль платформы. Мальчик остался жив, сообщили ТАСС в прокуратуре города.

Толкнувший подростка под поезд мужчина задержан. На видео видно, как очевидцы сразу же хватают злоумышленника и удерживают возле стены, они же передали его полиции.

Источник РИА «Новости» в правоохранительных органах сообщил, что задержанный стоит на учете в психоневрологическом диспансере. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство.

Из‑за инцидента интервалы движения по Кольцевой линии метро были увеличены. На момент написания заметки поезда курсируют по обычному графику.

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Следственный комитет
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