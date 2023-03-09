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В Египте нашли улыбающегося сфинкса — ученые считают, что у него лицо римского императора Клавдия

Денис Ламехов
Сегодня в 20:59

Египетские археологи из Университета Айн-Шамс в ходе раскопок близ египетского города Дандара нашли необычную статую сфинкса с улыбающимся лицом, сообщает местное Министерство туризма и древностей.

Ученые обнаружили выполненный из известняка двухэтажный павильон времен Римской империи. На нижнем этаже здания сохранился бассейн — там и был найден сфинкс.

Руководитель экспедиции, экс-министр страны по делам древностей Мамдух эль-Дамати сообщил: «Судя по первоначальному осмотру, можно сделать вывод, что статуя сфинкса принадлежала императору Клавдию».

Клавдий правил Египтом с 41 по 54 год н. э. — в то время регион находился под властью Рима. В качестве «фараона» Египта Клавдий принял титул «Тиберий Клавдий, император и правитель правителей, возлюбленный Исиды и Птаха, сильный бык стабильной луны на горизонте».

В популярной культуре жизнь Клавдия описана в романе Роберта Грейвза «Я, Клавдий» и его продолжении «Божественный Клавдий».

В 1976-м по их мотивам вышел сериал производства Би-би-си, озаглавленный как первая из этих книг. Его автором выступил Герберт Вайс («Десятое королевство», «Инспектор Морс»).

На голове сфинкса — немес, атрибут, который носили фараоны. Здесь же — урей, ​​стилизованное изображение приподнявшейся над лбом египетской кобры, символ суверенитета, власти и божественности. Древняя «Иероглифика» Гораполлона сообщает, что в виде урея изображали вечность.

Мамдух эль-Дамати заявил: «Статуя действительно красива, у ее черты лица царя [Клавдия], которые воспроизведены довольно точно. По краям его рта — следы улыбки, с обеих сторон ямочки. На лице остались следы желтой и красной краски».

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Дандара — это небольшой город в Египте на западном берегу реки Нил. В древности это место носило название Тентира и было центром культа богини любви Хатхор, дочери бога солнца Амона-Ра.

Одна из более ранних находок на территории Дандары — возведенный в ее честь храм. Эти храмовые постройки образуют центр поселения. В рамках нынешнего раунда раскопок экспедиция начала работу на местности в середине февраля.

Исследователи, помимо прочего, рассчитывают найти дорогу, которая соединяет храм Хатхор с храмом Исиды — одной из самых значимых древнеегипетских богинь, считавшейся родоначальницей всех фараонов.

Сфинкс с лицом Клавдия — вторая крупная находка в Египте за последнее время. В начале марта другая экспедиция обнаружила новый коридор в пирамиде Хеопса. Египетский историк и археолог Заки Хава назвал открытие «одним из самых важных, сделанных в пирамиде Хеопса в современную эпоху».

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