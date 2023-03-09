В популярной культуре жизнь Клавдия описана в романе Роберта Грейвза «Я, Клавдий» и его продолжении «Божественный Клавдий».

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В 1976-м по их мотивам вышел сериал производства Би-би-си, озаглавленный как первая из этих книг. Его автором выступил Герберт Вайс («Десятое королевство», «Инспектор Морс»).