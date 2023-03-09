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В российских городах по радио и ТВ прозвучала воздушная тревога. В МЧС назвали ее ложной

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:41

9 марта на радио и ТВ в Свердловской области, Башкортостане и Москве прозвучала воздушная тревога. МЧС признало ее ложной.

Пресс-служба московского главка МЧС заявила, что прозвучавшее в эфире объявление воздушной тревоги связано со взломом. То же самое заявили в ведомствах Свердловской области и Башкортостана.

Зрителям рекомендовалось проследовать в укрытия, герметизировать помещения и использовать противогазы. Изображение на экране дрожало, иногда под ним проступали строчки компьютерного кода.

Ложные сообщения о воздушной тревоге в городах РФ звучали также в феврале. МЧС называло их ложными — они выходили в эфир в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов.

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