В российских городах по радио и ТВ прозвучала воздушная тревога. В МЧС назвали ее ложной

9 марта на радио и ТВ в Свердловской области, Башкортостане и Москве прозвучала воздушная тревога. МЧС признало ее ложной.
Пресс-служба московского главка МЧС заявила, что прозвучавшее в эфире объявление воздушной тревоги связано со взломом. То же самое заявили в ведомствах Свердловской области и Башкортостана.
Зрителям рекомендовалось проследовать в укрытия, герметизировать помещения и использовать противогазы. Изображение на экране дрожало, иногда под ним проступали строчки компьютерного кода.
Ложные сообщения о воздушной тревоге в городах РФ звучали также в феврале. МЧС называло их ложными — они выходили в эфир в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов.
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