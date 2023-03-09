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Особенности тайской кухни в трейлере драмы «Голод»

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:00

Netflix выпустил трейлер драмы «Голод» режиссера Ситисири Монгколсири («Девушка из ниоткуда»). Премьера ленты состоится 8 апреля.

Картина рассказывает о 20-летней девушке Аой, унаследовавшей семейный ресторан в старом квартале Бангкока. Ее жизнь меняется, когда она решает присоединиться к команде Hunger, возглавляемой шеф-поваром Полом. Он знакомит Аой с темными сторонами индустрии высокой кухни.

В главных ролях снялись Чутимон Чынгчаренсукйинг («Злой гений»), Нопачай Чайянам («Великий завоеватель») и Савасдиват На Аюттхая («Дневник Тутси»).

«Голод» войдет в коллекцию Netflix наряду с другими фильмами и сериалами на тайском языке. Среди них — «Проигранные лотереи», «Мон Рак Нак Пак» и «Удалить».

В январе стало известно, что стриминг-сервис планирует транслировать 34 южнокорейских фильма и сериала в 2023 году. «За последний год корейские сериалы и фильмы регулярно фигурировали в нашем списке Global Top 10 в более чем 90 странах», — сказал вице-президент Netflix по контенту в Корее Дон Кан.

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