Особенности тайской кухни в трейлере драмы «Голод»

В январе стало известно, что стриминг-сервис планирует транслировать 34 южнокорейских фильма и сериала в 2023 году. «За последний год корейские сериалы и фильмы регулярно фигурировали в нашем списке Global Top 10 в более чем 90 странах», — сказал вице-президент Netflix по контенту в Корее Дон Кан.