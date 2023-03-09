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Морган Фриман и Кевин Уиллмотт разрабатывают сериал о Мухаммеде Али

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:41

Реже-Жан Пейдж («Бриджертоны»), Морган Фриман («Непокоренный») и Кевин Уиллмотт («Черный клановец») разрабатывают сериал о Мухаммеде Али для Peacock. Об этом сообщает Hypebeast.

Байопик будет называться «Превосходство: 8 боев». В его основу ляжет книга-биография Джонатана Эйга «Ali: A Life».

Логлайн сериала гласит, что он будет состоять из восьми эпизодов, каждый из которых посвятят одному бою из жизни Али. В них будет показана «внутренняя борьба, разгорающаяся в сердце и разуме одной из самых значительных и противоречивых фигур XX века».

В качестве исполнительных продюсеров выступят Лори МакКрири, Эмили Браунинг, Пейдж, Фриман и Уиллмотт. Последний также напишет сценарий.

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Мухаммед АлиМорган ФриманЭмили Браунинг
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