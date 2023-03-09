Морган Фриман и Кевин Уиллмотт разрабатывают сериал о Мухаммеде Али

Логлайн сериала гласит, что он будет состоять из восьми эпизодов, каждый из которых посвятят одному бою из жизни Али. В них будет показана «внутренняя борьба, разгорающаяся в сердце и разуме одной из самых значительных и противоречивых фигур XX века».