Боб Оденкерк снялся в ремейке «Комнаты» Томми Вайсо

В этом году «Комнате» исполняется 20 лет. Лента завоевала мировую аудиторию: это драма, но зрители не сдерживают смеха. Грег Сестеро, коллега по фильму Вайсо, написал книгу под названием «Художник катастроф» о своем опыте создания фильма. Книга была адаптирована в качестве полнометражного фильма 2017 года режиссера Джеймса Франко, который был номинирован на «Оскар» за лучший адаптированный сценарий.