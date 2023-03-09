Боб Оденкерк снялся в ремейке «Комнаты» Томми Вайсо

Боб Оденкерк снялся в главной роли в ремейке «Комнаты» 2003 года, рассказал актер в своем твиттере. Ленту снимают в рамках благотворительной акции от Acting for a Cause.
Slashfilm впервые сообщил о готовящемся проекте 8 марта, а звезда «Лучше звоните Солу» подтвердил это. «Позвольте сказать, я изо всех сил старался выложиться на полную в каждой фразе. И я получил большой кайф от всего процесса», — написал Оденкерк.
Оденкерк отыграл роль Джонни в январе. Большая часть фильма была снята на фоне хромакея. Официальная дата выхода ремейка не подтверждена.
Компания Wiseau-Films, занимающаяся производством, не связывались с автором оригинала Томми Вайсом по вопросу лицензирования. Variety пишет, что Вайсо и его партнеры узнали о съемках ремейка только накануне.
Организация Acting for a Cause собирает деньги на различные благотворительные цели. «Комната» с Оденкерком должна помочь деньгами фонду исследований СПИДа AmfAR.
В этом году «Комнате» исполняется 20 лет. Лента завоевала мировую аудиторию: это драма, но зрители не сдерживают смеха. Грег Сестеро, коллега по фильму Вайсо, написал книгу под названием «Художник катастроф» о своем опыте создания фильма. Книга была адаптирована в качестве полнометражного фильма 2017 года режиссера Джеймса Франко, который был номинирован на «Оскар» за лучший адаптированный сценарий.
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