Российский еврейский конгресс призвал писать «холокост» лишь с большой буквы

Российский еврейский конгресс (РЕК) призвал внести изменения в словари русского языка и писать «холокост» с большой буквы. Соответствующее обращение организация направила в Орфографическую комиссию Российской академии наук и Институт русского языка имени Виноградова.
По мнению РАК, такое написание поможет избежать размывания самого понятия, когда холокостом называют едва ли не любое негативное событие, что «оскорбляет память 6 млн погибших евреев».
«Мы обратили внимание, что многие, в том числе федеральные СМИ, пишут слово „холокост“ со строчной (маленькой) буквы. В этом они руководствуются орфографическими словарями, где зафиксировано такое написание. Еще часть источников рекомендует писать это слово с большой буквы только для обозначения исторического события <…> и писать его с маленькой, если оно употребляется как синоним к слову „геноцид“. Однако холокост — это не синоним геноцида. Это совершенно определенное понятие, которое означает массовое уничтожение нацистами евреев во время Второй мировой войны», — цитирует ТАСС руководителя пресс-службы РЕК Михаила Савина.
Он отмечает, что утверждение новой нормы может быть длительным процессом, поэтому организация призывает СМИ и общественные организации писать «холокост» лишь с большой буквы и использовать его только в прямом значении.