Российский еврейский конгресс призвал писать «холокост» лишь с большой буквы

«Мы обратили внимание, что многие, в том числе федеральные СМИ, пишут слово „холокост“ со строчной (маленькой) буквы. В этом они руководствуются орфографическими словарями, где зафиксировано такое написание. Еще часть источников рекомендует писать это слово с большой буквы только для обозначения исторического события <…> и писать его с маленькой, если оно употребляется как синоним к слову „геноцид“. Однако холокост — это не синоним геноцида. Это совершенно определенное понятие, которое означает массовое уничтожение нацистами евреев во время Второй мировой войны», — цитирует ТАСС руководителя пресс-службы РЕК Михаила Савина.