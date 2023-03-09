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Российский еврейский конгресс призвал писать «холокост» лишь с большой буквы

Семён Гудошников
Сегодня в 14:49

Российский еврейский конгресс (РЕК) призвал внести изменения в словари русского языка и писать «холокост» с большой буквы. Соответствующее обращение организация направила в Орфографическую комиссию Российской академии наук и Институт русского языка имени Виноградова.

По мнению РАК, такое написание поможет избежать размывания самого понятия, когда холокостом называют едва ли не любое негативное событие, что «оскорбляет память 6 млн погибших евреев».

«Мы обратили внимание, что многие, в том числе федеральные СМИ, пишут слово „холокост“ со строчной (маленькой) буквы. В этом они руководствуются орфографическими словарями, где зафиксировано такое написание. Еще часть источников рекомендует писать это слово с большой буквы только для обозначения исторического события <…> и писать его с маленькой, если оно употребляется как синоним к слову „геноцид“. Однако холокост — это не синоним геноцида. Это совершенно определенное понятие, которое означает массовое уничтожение нацистами евреев во время Второй мировой войны», — цитирует ТАСС руководителя пресс-службы РЕК Михаила Савина.

Он отмечает, что утверждение новой нормы может быть длительным процессом, поэтому организация призывает СМИ и общественные организации писать «холокост» лишь с большой буквы и использовать его только в прямом значении.

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