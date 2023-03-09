В екатеринбургской школе ученикам задали выучить песню Shaman «Я русский»

В Екатеринбурге пятиклассникам средней общеобразовательной школы № 208 задали выучить песню Shaman «Я русский». Информацию подтвердила изданию 66.ru директриса образовательного учреждения.
По ее словам, школьники разучивают композицию к конкурсу военно-патриотической песни. «Ученики сами выбрали композицию, это их инициатива», — утверждает директор.
Shaman выпустил песню с припевом «Я русский — всему миру назло» в июле прошлого года. В клипе на нее музыкант прогуливается по полю с колосьями.
Композиция стала популярна у людей, поддерживающих военную операцию на Украине и действующую российскую власть. Shaman исполнял «Я русский» на митинг-концертах, устроенных Кремлем. Около месяца клип был в топе российского ютуба.
В конце августа комик Александр Гудков выпустил пародию на клип Shaman — видео «Я узкий». Ролик также набрал миллионы просмотров на ютубе, мы собирали реакции на него.