СМИ: в «Шанинке» сменился ректор

В Московской высшей школе социальных и экономических наук («Шанинке») сменился ректор. Об этом сообщает издание The Moscow Times, опубликовавшее скриншот соответствующего приказа.
Согласно ему, место Сергея Зуева, обвиняемого по делу о мошенничестве, заняла Мария Сигова — ректор Международного банковского института имени Анатолия Собчака.
Источники издания утверждают, что учредители «Шанинки» решили перевести студентов под юрисдикцию института имени Собчака. Об этом якобы было объявлено на закрытой встрече с Алексеем Кудриным, покровительствующим «Шанинке».
Ранее Сигова была директором Института финансовых кибертехнологий в ИТМО, в конце нулевых занимала должность финансового директора в нескольких петербургских компаниях.
Сергея Зуева и экс-замминистра просвещения Марину Ракову задержали в октябре 2021 года. Зуева подозревают в хищении более 21 млн рублей, принадлежащих Фонду новых форм развития образования, который возглавляла Ракова. Оба фигуранта признали вину, в августе ректора «Шанинки» перевели под домашний арест.