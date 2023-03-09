СМИ: в «Шанинке» сменился ректор

Сергея Зуева и экс-замминистра просвещения Марину Ракову задержали в октябре 2021 года. Зуева подозревают в хищении более 21 млн рублей, принадлежащих Фонду новых форм развития образования, который возглавляла Ракова. Оба фигуранта признали вину, в августе ректора «Шанинки» перевели под домашний арест.