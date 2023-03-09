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Жестокое обращение с животными, супружеская измена и еще 9 явлений, без которых мир стал бы лучше

Сегодня в 19:22

«Если бы вы могли избавиться от чего угодно в мире, что бы это было?» — такой вопрос появился на реддите, и пользователи предложили десятки тысяч вариантов. Выбрали одиннадцать самых ярких.

«Ненависть. Нам просто нужно избавиться от ненависти, и мы добьемся гораздо большего во всех сферах нашего общества», — hyped-up-idiot.

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«Ложь. Мне искренне интересно, как бы выглядело общество, если бы у людей не было возможности соврать», — michacu.

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«Любое жестокое обращение с детьми. Дети заслуживают того, чтобы расти счастливыми и здоровыми в окружении людей, которые заботятся о них и любят их», — sanitychaos.

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«Экстремисты всех мастей. Не может быть сбалансированного, мирного или по-настоящему цивилизованного общества с такими людьми», — Zeus_vs_Franklin.

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«Невежество/недостаток образования. Их отсутствие помогло бы в борьбе с преступностью, бедностью и расизмом и дало бы нам гораздо больше возможностей для решения таких вопросов, как изменение климата, потому что люди перестали бы голосовать из‑за невежества», — tesseract4.

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«Супружеская измена: я видел, как многие люди выросли запутавшимися в жизни из‑за распавшихся семей и неверных родителей. Я видел буквально сотни их. Видел мужчин, которые думали, что все в порядке, и которые любили своих жен, но страдали от посттравматического стрессового расстройства, после того как обнаружили, что жены их обманули», — ScatheArdRhi.

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«Промывание мозгов/пропаганда. Я хочу жить в здравомыслящем и образованном мире», — faikwansuen.

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«Жестокое обращение с животными», — Never_stop_caring.

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«Сорокачасовая рабочая неделя», — kriminellart.

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«Психические заболевания. Представьте себе жизнь, в которой так много людей могли бы быть счастливы, но естественные химические процессы в их мозге не дают им такой возможности», — tnt867.

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«Бессонница», — buttstuft.

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