Жестокое обращение с животными, супружеская измена и еще 9 явлений, без которых мир стал бы лучше

«Супружеская измена: я видел, как многие люди выросли запутавшимися в жизни из‑за распавшихся семей и неверных родителей. Я видел буквально сотни их. Видел мужчин, которые думали, что все в порядке, и которые любили своих жен, но страдали от посттравматического стрессового расстройства, после того как обнаружили, что жены их обманули», — ScatheArdRhi.