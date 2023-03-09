Жестокое обращение с животными, супружеская измена и еще 9 явлений, без которых мир стал бы лучше

«Если бы вы могли избавиться от чего угодно в мире, что бы это было?» — такой вопрос появился на реддите, и пользователи предложили десятки тысяч вариантов. Выбрали одиннадцать самых ярких.
«Ненависть. Нам просто нужно избавиться от ненависти, и мы добьемся гораздо большего во всех сферах нашего общества», — hyped-up-idiot.
***
«Ложь. Мне искренне интересно, как бы выглядело общество, если бы у людей не было возможности соврать», — michacu.
***
«Любое жестокое обращение с детьми. Дети заслуживают того, чтобы расти счастливыми и здоровыми в окружении людей, которые заботятся о них и любят их», — sanitychaos.
***
«Экстремисты всех мастей. Не может быть сбалансированного, мирного или по-настоящему цивилизованного общества с такими людьми», — Zeus_vs_Franklin.
***
«Невежество/недостаток образования. Их отсутствие помогло бы в борьбе с преступностью, бедностью и расизмом и дало бы нам гораздо больше возможностей для решения таких вопросов, как изменение климата, потому что люди перестали бы голосовать из‑за невежества», — tesseract4.
***
«Супружеская измена: я видел, как многие люди выросли запутавшимися в жизни из‑за распавшихся семей и неверных родителей. Я видел буквально сотни их. Видел мужчин, которые думали, что все в порядке, и которые любили своих жен, но страдали от посттравматического стрессового расстройства, после того как обнаружили, что жены их обманули», — ScatheArdRhi.
***
***
***
***
«Психические заболевания. Представьте себе жизнь, в которой так много людей могли бы быть счастливы, но естественные химические процессы в их мозге не дают им такой возможности», — tnt867.