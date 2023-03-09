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В Чите в жилом доме взорвался газ. Пострадали шесть человек

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:49

В Чите в пятиэтажном жилом доме произошел взрыв газа. Об этом сообщает РБК.

В результате этого были разрушены два этажа, повреждено шесть квартир, также обрушились балконы, ближайшие к месту взрыва. Пресс-служба мэрии рассказала, что семьи, оставшиеся без жилья, разместят в маневренном фонде.

На данный момент спасены 11 человек, в том числе двое детей, пишет ТАСС. Пострадали шесть человек. В региональном управлении МЧС заявили, что под завалами слышны голоса людей.

«После объявления минуты тишины под перекрытиями между четвертым и пятым этажами были услышаны человеческие голоса. Производятся работы по расчистке территории с помощью специальной техники и разбору завалов для спасения людей», — добавили в ведомстве.

В связи с инцидентом прокуратура начала проверку. Заместитель главного директора ОАО «Читаоблгаз» Станислав Волынкин рассказал, что сегодня был пуск газа в этот подъезд: «Все запустили, давление не падало. Что произошло, непонятно, причины выясняются».

Для ликвидации последствий задействовано 182 человека и 36 единиц техники.

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