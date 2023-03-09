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Дети принца Гарри и Меган Маркл получили титулы принца и принцессы

Семён Гудошников
Сегодня в 10:55

Дети принца Гарри и Меган Маркл — годовалая Лилибет и трехлетний Арчи — получили титулы принцессы и принца. Об этом сообщает Reuters.

Впервые пара объявила о новом титуле в сообщении о крещении дочери. «Принцесса Лилибет Диана была крещена в пятницу, 3 марта, архиепископом Лос-Анджелеса преподобным Джоном Тейлором», — сказал представитель супругов.

Букингемский дворец пообещал обновить информацию на своем сайте, чтобы отразить новые титулы Арчи и Лилибет.

Согласно правилам королевской семьи, дети герцога и герцогини Сассекских получили право именоваться принцем и принцессой с момента, когда их дедушка Карл III стал королем Великобритании. Это произошло в сентябре 2022 года.

Тем не менее было неясно, хочет ли пара, отступившая от королевских обязанностей, использовать титулы принца и принцессы в отношении своих детей. Кроме того, в интервью Опре Уинфри Маркл говорила, что, когда она была беременна первенцем, ей сказали, что ему не положен титул принца, а также охрана.

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принц ГарриДжон Тейлор
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