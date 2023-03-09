Дети принца Гарри и Меган Маркл получили титулы принца и принцессы

Дети принца Гарри и Меган Маркл — годовалая Лилибет и трехлетний Арчи — получили титулы принцессы и принца. Об этом сообщает Reuters.
Впервые пара объявила о новом титуле в сообщении о крещении дочери. «Принцесса Лилибет Диана была крещена в пятницу, 3 марта, архиепископом Лос-Анджелеса преподобным Джоном Тейлором», — сказал представитель супругов.
Букингемский дворец пообещал обновить информацию на своем сайте, чтобы отразить новые титулы Арчи и Лилибет.
Согласно правилам королевской семьи, дети герцога и герцогини Сассекских получили право именоваться принцем и принцессой с момента, когда их дедушка Карл III стал королем Великобритании. Это произошло в сентябре 2022 года.
Тем не менее было неясно, хочет ли пара, отступившая от королевских обязанностей, использовать титулы принца и принцессы в отношении своих детей. Кроме того, в интервью Опре Уинфри Маркл говорила, что, когда она была беременна первенцем, ей сказали, что ему не положен титул принца, а также охрана.