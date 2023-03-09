Дети принца Гарри и Меган Маркл получили титулы принца и принцессы

Тем не менее было неясно, хочет ли пара, отступившая от королевских обязанностей, использовать титулы принца и принцессы в отношении своих детей. Кроме того, в интервью Опре Уинфри Маркл говорила, что, когда она была беременна первенцем, ей сказали, что ему не положен титул принца, а также охрана.