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TikTok инвестирует в строительство европейских дата-центров 1,2 млрд евро

Юлия Онодэра
Вчера в 21:07

Видеосервис TikTok инвестирует 1,2 млрд евро в строительство дата-центров в Европе. Два из них откроют в Ирландии, в Дублине, и еще один — в норвежском городе Хамар, сообщили в блоге представители компании.

Данные европейских пользователей начнут переносить в новых дата-центры уже в 2023 году. В TikTok заявили, что намерены минимизировать передачу информации из одного региона в другой и защитить тем самым конфиденциальность данных.

Компания собирается отныне хранить данные в том же регионе, где находятся пользователи, и сократить доступ сотрудников к информации. Так TikTok отреагировал на обеспокоенность властей США и ЕС относительно безопасности сервиса.

Ранее Еврокомиссия запретила сотрудникам пользоваться китайской соцсетью на рабочих гаджетах. К подобной мере прибегли и в США и в Канаде.

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