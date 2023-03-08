TikTok инвестирует в строительство европейских дата-центров 1,2 млрд евро

Видеосервис TikTok инвестирует 1,2 млрд евро в строительство дата-центров в Европе. Два из них откроют в Ирландии, в Дублине, и еще один — в норвежском городе Хамар, сообщили в блоге представители компании.
Данные европейских пользователей начнут переносить в новых дата-центры уже в 2023 году. В TikTok заявили, что намерены минимизировать передачу информации из одного региона в другой и защитить тем самым конфиденциальность данных.
Компания собирается отныне хранить данные в том же регионе, где находятся пользователи, и сократить доступ сотрудников к информации. Так TikTok отреагировал на обеспокоенность властей США и ЕС относительно безопасности сервиса.
Ранее Еврокомиссия запретила сотрудникам пользоваться китайской соцсетью на рабочих гаджетах. К подобной мере прибегли и в США и в Канаде.