В Госдуме предложили создать «защитный контур» вокруг России из нейтральных государств

Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что вокруг России необходимо создать «защитный контур» из нейтральных государств. Об этом сообщило РИА «Новости».
По мнению политика, таким образом можно противостоять расширению блока НАТО на восток. «Нужно разрушить планы на дальнейшее расползание угрожающего блока НАТО в попытке сжимания нашей страны в тиски», — подчеркнул Шеремет.
Депутат не пояснил, каким образом он видит организацию буферной зоны вокруг России, в первую очередь — на ее западных рубежах.
«России необходимо создавать вокруг себя защитный контур, который бы предусматривал, что все страны, с которыми мы граничим, не должны входить в военный блок НАТО», — сказал он.
По мнению Шеремета, НАТО стремится к расширению своего влияния для «последующего удушения» России.