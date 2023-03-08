В США проведут тестовый запуск ракеты Terran 1, изготовленной с помощью 3D-печати

В США на мысе Канаверал проведут тестовый запуск ракеты-носителя Terran 1, которая почти полностью создана с помощью 3D-печати. Об этом сообщила Русская служба Би-би-си.
Запуск запланирован на 8 марта — он состоится в 20.00 по московскому времени. Предполагается, что ракета совершит орбитальный полет. За происходящим можно будет следить в прямом эфире на ютубе.
Terran 1 выпущена американской компанией Relativity Space. Длина ракеты составляет около 35 метров, ее масса — немногим менее 10 тонн. 85% массы ракеты, включая ее двигатели Aeon, целиком напечатаны на 3D-принтере.
По словам производителей, благодаря 3D-печати число отдельных элементов ракеты получилось уменьшить в 100 раз по сравнению с обычными аппаратами. Согласно проекту, ракета способна транспортировать грузы до 1250 кг.
Стоимость каждого полета Terran 1 оценивается в 12 млн долларов — это в шесть раз меньше, чем у Falcon 9. Однако ракета не может быть использована многократно, а грузоподъемность ее значительно ниже, чем у Falcon 9 (22 тонны).
В панах Relativity Space — создать многоразовый аналог под названием Terran R. Он будет больше (в длину порядка 66 метров) и сможет перевозить до 20 тонн груза. Испытания Terran R запланированы на 2024 год.