«Крик-6» получил хорошие оценки критиков

Кинокритики посмотрели «Крик-6» с Дженной Ортегой и остались под хорошим впечатлением. На портале Rotten Tomatoes лента получила 79% свежести.
Кларисса Лоури из британского Independent пишет, что фильм принес ей «полное удовлетворение и настоящее веселье». Фрэнк Шек из The Hollywood Reporter сказал, что «Крик-6» «дает именно то, чего ожидают фанаты, и даже больше».
«Вплоть до раскрытия убийцы в третьем акте „Крик-6“ остается одним из лучших сиквелов франшизы и самой изобретательной и характерной частью серии», — написал Фил Пиррелло из AV Club.
«Крик-6» стал первой частью франшизы, в которой не снялась Нив Кэмпбелл в роли Сидни Прескотт. Посмотрите трейлер шестой части фильма ужасов здесь.
По сюжету четверо выживших после убийств в Вудсборо — Сэм (Мелисса Баррера), Тара (Дженна Ортега), брат и сестра Чад (Мейсон Гудинг) и Минди (Жасмин Савой Браун) — переезжают в Нью-Йорк. Здесь они хотят начать новую жизнь и справиться с психологическими травмами после встречи с Призрачным лицом. К их несчастью, в мегаполисе убийца находит их — и не один.