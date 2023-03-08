Поле «Лужников» признали непригодным для игры. Есть версия, что газон испортился после 23 февраля

Издание пишет, что одной из причин порчи газона может быть митинг-концерт, который власти устроили в «Лужниках» на 23 февраля. По данным МВД, в мероприятии участвовали 200 тыс. человек, некоторые из них находились на самой арене. Также прямо на газоне была установлена сцена и аппаратура, участники концерта перемещались по нему.