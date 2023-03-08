Поле «Лужников» признали непригодным для игры. Есть версия, что газон испортился после 23 февраля

Совместная комиссия Российской премьер-лиги и Российского футбольного союза проверила газон в «Лужниках» и признала его непригодным для проведения матча между «Торпедо» и «Уралом». Из‑за этого команды сыграют на стадионе в Химках, передает Sports.ru.
Издание пишет, что одной из причин порчи газона может быть митинг-концерт, который власти устроили в «Лужниках» на 23 февраля. По данным МВД, в мероприятии участвовали 200 тыс. человек, некоторые из них находились на самой арене. Также прямо на газоне была установлена сцена и аппаратура, участники концерта перемещались по нему.
«Без системы уборки газона массовые мероприятия и правда сильно вредят полю. После них траву срезают, затем добавляется новый песок, после чего поле засеивается. Перед любым концертом все поле застилается защитным покрытием. Перед тем как поле накроют, нужно подготовить газон, чтобы он получил как можно меньше повреждений за время мероприятия», — поясняет Sports.ru.