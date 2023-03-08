Суд ЕС аннулировал санкции против матери основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина

Европейский суд юстиции аннулировал санкции, введенные Советом ЕС в отношении матери основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом сообщил ТАСС.
Суд посчитал, что санкции ввели исключительно по принципу родства. На этом настаивала сама Виолетта Пригожина. Семейную связь в суде посчитали «недостаточным обоснованием» для включения Пригожиной к санкционный список.
«Суд отметил, что госпожа Пригожина с 2017 года не является владельцем компании Concord Management and Consulting, несмотря на то что в ее распоряжении есть акции этой компании», — пояснили в постановлении суда.
Там также отметили, что Совет ЕС не смог доказать, что Виолетта Пригожина владеет какими‑либо другими активами, связанными с ее сыном. В связи с этим иск об отмене санкций от 23 февраля 2022 года удовлетворили.
Теперь Совет ЕС будет обязан оплатить Виолетте Пригожиной издержки по делу. Сумма издержек не уточняется.
Виолетта Пригожина известна как кандидат медицинских наук, специализирующийся на инфекционных болезнях. Она работает в оргметодотделе инфекционной службы Петербурга. Также Пригожина — художница, она основала галерею «Краски жизни».
Евгений Пригожин — владелец компании «Конкорд», основатель ЧВК «Вагнер» и Агентства интернет-исследований, также известного как «фабрика троллей». Кроме того, он возглавляет попечительский совет медиагруппы «Патриот». В 2016 году Пригожина включили в санкционный список США, в 2020 году — ЕС, в 2022 году — Канады и Японии.