Суд ЕС аннулировал санкции против матери основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина

Евгений Пригожин — владелец компании «Конкорд», основатель ЧВК «Вагнер» и Агентства интернет-исследований, также известного как «фабрика троллей». Кроме того, он возглавляет попечительский совет медиагруппы «Патриот». В 2016 году Пригожина включили в санкционный список США, в 2020 году — ЕС, в 2022 году — Канады и Японии.