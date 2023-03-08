YouTube отключит всплывающую рекламу в версии для компьютеров

Видеосервис YouTube отключит всплывающие рекламные баннеры в версии для компьютеров с 6 апреля. Ранее от подобной рекламы уже отказались в мобильных версиях, сообщили в компании.
По мнению руководства YouTube, возникающая поверх видео реклама отвлекала пользователей от контента. Она появлялась в нижней части роликов во время просмотра.
«Всплывающая реклама — это унаследованный формат, который работал только в десктопе и был деструктивным для зрителей. Мы ожидаем, что нововведение не сильно отразится на большинстве создателей контента, поскольку станут доступны другие форматы рекламы», — заявили в YouTube.
Размещение рекламы в YouTube стало недоступно для российских пользователей в марте 2022 года. В данный момент для аккаунтов из России не работают никакие функции монетизации, включая подписки Premium.