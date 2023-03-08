Реклама
Новости

YouTube отключит всплывающую рекламу в версии для компьютеров

Юлия Онодэра
Сегодня в 14:04

Видеосервис YouTube отключит всплывающие рекламные баннеры в версии для компьютеров с 6 апреля. Ранее от подобной рекламы уже отказались в мобильных версиях, сообщили в компании.

По мнению руководства YouTube, возникающая поверх видео реклама отвлекала пользователей от контента. Она появлялась в нижней части роликов во время просмотра.

«Всплывающая реклама — это унаследованный формат, который работал только в десктопе и был деструктивным для зрителей. Мы ожидаем, что нововведение не сильно отразится на большинстве создателей контента, поскольку станут доступны другие форматы рекламы», — заявили в YouTube.

Размещение рекламы в YouTube стало недоступно для российских пользователей в марте 2022 года. В данный момент для аккаунтов из России не работают никакие функции монетизации, включая подписки Premium.

расскажите друзьям
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»