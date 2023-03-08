YouTube отключит всплывающую рекламу в версии для компьютеров

«Всплывающая реклама — это унаследованный формат, который работал только в десктопе и был деструктивным для зрителей. Мы ожидаем, что нововведение не сильно отразится на большинстве создателей контента, поскольку станут доступны другие форматы рекламы», — заявили в YouTube.