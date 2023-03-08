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Экс-мэра Белгорода задержали по обвинению в получении взятки в виде автомобиля

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:40

Бывшего главу администрации Белгорода Антона Иванова, покинувшего пост в 2022 году, задержали по обвинению в получении взятки в виде автомобиля стоимостью почти 3 млн рублей. Об этом РИА «Новости» сообщил адвокат задержанного.

Местные СМИ пишут, что задержание Иванова может быть связано с его местом работы еще до пост мэра Белгорода. До работы в администрации он был генеральным директором Белгородской ипотечной корпорации (БИК).

Антон Иванов руководил Белгородом с октября 2022 года, когда в отставку ушел Юрий Галдун. Официально пост градоначальника Иванов занял после победы на выборах в декабре. Ушел в отставку он по собственному желанию.

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