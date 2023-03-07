Семья Политковской заявила, что готовящийся байопик «Анна» искажает биографию журналистки

Семья Анны Политковской раскритиковала предварительный сценарий байопика о журналистке, который снимает британский режиссер Джеймс Стронг. Об этом пишет «Новая газета Европа» со ссылкой на заявление, подписанное экс-супругом Политковской Александром, ее детьми Ильей и Верой.
По словам родственников, предварительный сценарий «Анны» вымышлен и содержит значительные неточности, касающиеся как биографии самой журналистки, так и ее семьи.
Сейчас картина находится на стадии постпродакшена. Создатели заявляли, что фильм основан на «реальной истории» о жизни Политковской. Однако, как отмечает «Новая Газета Европа», родственники журналистки не принимали участие в его производстве и не разрешали использовать свои имена.
О съемках байопика про Политковскую стало известно в мае 2022 года. Изначально картина называлась «Mother Russia» («Матушка Россия»). Главную роль в ней исполнит британская актриса Максин Пик, которую можно было увидеть в «Черном зеркале», «Бесстыдниках» и «Шелке».
Также в картине снимаются Киран Хайндс («Игра престолов», «Рим») и Джейсон Айзекс («Гарри Поттер», «ОА», «Падение „Черного ястреба“») — они исполнят роли главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова и супруга Политковской Александра.
Лента обещает рассказать историю Политковской и ее путь в журналистике, освещения войны в Чечне и активной борьбы с коррупцией и нарушениями прав человека в России. Согласно данным IMDb, картину планируют выпустить в 2024 году.