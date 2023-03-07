Семья Политковской заявила, что готовящийся байопик «Анна» искажает биографию журналистки

Сейчас картина находится на стадии постпродакшена. Создатели заявляли, что фильм основан на «реальной истории» о жизни Политковской. Однако, как отмечает «Новая Газета Европа», родственники журналистки не принимали участие в его производстве и не разрешали использовать свои имена.