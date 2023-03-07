Япония пересчитала острова на своей территории. Их оказалось на 7000 больше

Предыдущий подсчет Япония устраивала в 1987 году и тогда обнаружила 6852 острова, из которых только 260 обитаемы. Пересчитать их количество решили после того, как небольшой остров Эсанбэ-Ханакита-Кодзима был уничтожен штормами и ледоходами. Он был важен, поскольку отмечал спорную западную окраину страны.