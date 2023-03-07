Япония пересчитала острова на своей территории. Их оказалось на 7000 больше

Япония вскоре может добавить более 7000 островов к своему официальному списку земельных владений. Таким образом, число островов увеличится более чем в два раза, сообщает Science Alert.
Предыдущий подсчет Япония устраивала в 1987 году и тогда обнаружила 6852 острова, из которых только 260 обитаемы. Пересчитать их количество решили после того, как небольшой остров Эсанбэ-Ханакита-Кодзима был уничтожен штормами и ледоходами. Он был важен, поскольку отмечал спорную западную окраину страны.
Международное морское право определяет остров как «естественно образованное пространство суши, окруженное водой, которое находится выше уровня воды при приливе». Однако точно определить остров не всегда возможно, а некоторые острова появляются и исчезают из‑за вулканической активности и других природных сил.
Поэтому Япония решила использовать современные технологии цифрового картографирования. Новый анализ с использованием фотоснимков, существующих карт и других данных обнаружил на территории страны 14 125 островов.