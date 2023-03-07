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В России запускается проект «Менделеевская карта» — он рассчитан на молодых ученых

Денис Ламехов
Сегодня в 17:27

В России запускается проект «Менделеевская карта» — он, как пишет ТАСС, рассчитан на молодых ученых и еще ряд категорий россиян.

На сайте РХТУ имени Менделеева перечислены участники инициативы:

  • победители и призеры олимпиад: школьники (учащиеся 9–11 классов) и студенты (обучающиеся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и СПО)
  • аспиранты
  • ученые в возрасте до 35 лет

Замглавы комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга заявил, что для владельцев карт предусмотрены программы лояльности: «Это научные преференции: скидки и льготы при пользовании центрами коллективного пользования, центрами обработки данных, электронными библиотеками, возможность льготного посещения выставок и конференций».

«Второй блок — льготы и преференции, программы лояльности при путешествиях, командировках, занятиях спортом. Ну и в целом социально-культурная среда — музеи, театры, выставки», — добавил он. Более подробные данные на данный момент недоступны, официального сайта у «Менделеевской карты» нет.

Планируется, что первая карта будет выдана 24 июня, в День изобретателя и рационализатора. Другой аналогичный проект — «Пушкинская карта» — был запущен в 2021 году. «Пушкинскую карту» номиналом 5000 рублей могут бесплатно получить люди от 14 до 22 лет и покупать с ее помощью билеты в кинотеатры, театры, музеи, галереи, филармонии и консерватории.

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