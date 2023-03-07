Планируется, что первая карта будет выдана 24 июня, в День изобретателя и рационализатора. Другой аналогичный проект — «Пушкинская карта» — был запущен в 2021 году. «Пушкинскую карту» номиналом 5000 рублей могут бесплатно получить люди от 14 до 22 лет и покупать с ее помощью билеты в кинотеатры, театры, музеи, галереи, филармонии и консерватории.