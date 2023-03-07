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Во «Внуково» задержали режиссера Артура Аристакисяна

Семён Гудошников
Сегодня в 15:43

В московском аэропорту «Внуково» задержали режиссера и преподавателя киношколы Артура Аристакисяна. Об этом его знакомые рассказали телеграм-каналу «Говорит НеМосква».

По их словам, Артур должен был вылететь в Стамбул, но после прохождения паспортного контроля его увели полицейские, забрали у него личные вещи и телефон. После этого режиссер перестал выходить на связь.

Следственные мероприятия могут быть связаны с пацифистской позицией Аристакисяна. Его знакомые говорят, что преподавателей и руководство Московского международного университета (ММУ), где работает Аристакисян, «обвиняют в пропаганде непатриотизма».

В ММУ и Московской школе нового кино (МШНК), где режиссер также преподает, должна прийти полиция с проверкой, отмечают собеседники телеграм-канала. Официальные причины задержания неизвестны.

Три дня назад прокремлевское издание Readovka писала, что университеты Москвы «охватили антироссийские настроения». В публикациях, в частности, речь шла о Московском международном университете. Утверждалось, что преподаватель Константин Мирошников поставил «неуд» студенту, который рассказал о журналисте ВГТРК Андрее Медведеве.

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теги
Международный аэропорт Внуково
люди
Артур АристакисянАндрей Медведев
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