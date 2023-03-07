Умер Гленн Локетт, спродюсировавший ключевые записи Black Flag и Hüsker Dü

В возрасте 72 лет скончался американский музыкальный продюсер Гленн Локетт, пишет Consequence of Sound. Он боролся с фиброзом легких, а затем перенес инсульт, от которого не смог восстановиться.
Локетт родился в Лос-Анджелесе в 1951 году и влился в зарождавшуюся местную панк-сцену как музыкант, журналист и фотограф. Так он завязал дружбу с Грегом Джинном, лидером группы Black Flag, которая впоследствии стала одной из ключевых для хардкор-панка.
В начале 1980-х Локетт присоединился к лейблу SST Records в роли продюсера и звукоинженера — и в этом статусе работал над важнейшими записями как Black Flag («Jealous Again», «Damaged»), так и других важных панк- и рок-групп. Среди них — пластинки Descendents «Milo Goes to College», Minutemen «Double Nickels on the Dime» и Hüsker Dü «Zen Arcade».
В 1986-м Локетт покинул SST, продолжил продюсировать и сочинять музыку. Продюсер Стив Альбини, работавший с The Stooges, Nirvana и еще десятками артистов, отозвался о нем как об «архетипическом для панк-сцены парне из звукозаписывающей среды, чей образ все пытались копировать и чью роль хотели играть».