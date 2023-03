Умер Гленн Локетт, спродюсировавший ключевые записи Black Flag и Hüsker Dü

В начале 1980-х Локетт присоединился к лейблу SST Records в роли продюсера и звукоинженера — и в этом статусе работал над важнейшими записями как Black Flag («Jealous Again», «Damaged»), так и других важных панк- и рок-групп. Среди них — пластинки Descendents «Milo Goes to College», Minutemen «Double Nickels on the Dime» и Hüsker Dü «Zen Arcade».