Economist: Россия переживает демографическую катастрофу. Население может снизиться до 120 млн

Военная операция на территории Украины усугубила демографический кризис в России. Если тенденция продолжится, через 50 лет население страны может снизиться до 120 млн человек, пишет The Economist, называющий ситуацию демографической катастрофой.
По данным издания, за последние три года страна потеряла примерно на 2 млн больше людей, чем ранее, из‑за спецоперации, болезней и массовой эмиграции. Ссылаясь на неназванное статистическое агентство, The Economist пишет, что в 2020 и 2021 годах население России сократилось на 1,3 млн человек. В целом за последние 3 года Россия потеряла 2,8 млн человек.
Средняя продолжительность жизни мужчин упала с 68,8 года в 2019 году до 64,2 в 2021-м из‑за ковида и заболеваний, связанных с алкоголем. Россияне в среднем живут на 6 лет меньше мужчин из Бангладеша и на 18 лет меньше, чем мужчины в Японии. На данный момент женщин в России больше по крайней мере на 10 млн.
Спецоперация — далеко не единственная и точно не главная причина этих проблем, однако она усугубила их, отмечает The Economist. Поскольку мужчины призывного возраста погибают в зоне боевых действий или массово уезжают из страны, потери большого количества людей сказываются довольно серьезно.
Демографический кризис в России начался еще 30 лет назад. В 1994 году страна достигла пика населения (149 млн человек), а затем этот показатель начал уменьшаться. В 2021 году он составил 147,4 млн человек. Демограф Алексей Ракша отмечает, что в апреле 2022 года в России родилось наименьшее число детей с XVIII века.
Если сбудется прогноз о снижении численности населения России до 120 млн человек, страна окажется на 15-й строчке в рейтинге густонаселенных государств. В 1995 году она была на 6-м месте.
С точки зрения сокращения численности населения Россия не уникальна — многие посткоммунистические государства пережили спад. Отличие в том, что в этих странах снижение было постепенным. Россия же пережила резкое снижение, потом частичное восстановление благодаря периоду высокой иммиграции и повышению выплат на детей, рожденных после 2007 года, а затем последовал новый спад.