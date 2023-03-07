Economist: Россия переживает демографическую катастрофу. Население может снизиться до 120 млн

Средняя продолжительность жизни мужчин упала с 68,8 года в 2019 году до 64,2 в 2021-м из‑за ковида и заболеваний, связанных с алкоголем. Россияне в среднем живут на 6 лет меньше мужчин из Бангладеша и на 18 лет меньше, чем мужчины в Японии. На данный момент женщин в России больше по крайней мере на 10 млн.