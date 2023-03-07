Prime Video выпустил первый тизер комедийного сериала «I’m a Virgo»

Prime Video показал первый тизер абсурдистской комедии «I’m a Virgo» о мужчине ростом до 13 футов (около 396 сантиметров). Дата релиза пока неизвестна.
Трейлер сериала начинается с разговора героя Майка Эппса с юным ребенком, которого играет Джаррел Джером («Лунный свет»). Из него становится ясно, что мальчик причиняет вред дому из‑за своих размеров. С возрастом ребенок решает покинуть дом и впервые увидеть жизнь за его пределами.
Большинство деталей сюжета держатся в секрете. Известно, что сериал был создан, написан, поставлен и спродюсирован Бутсом Райли, снявшим ироничную комедию «Простите за беспокойство».
Помимо Джерома и Эппса, в шоу снимаются Уолтон Гоггинс, Бретт Грэй, Кара Янг, Оливия Вашингтон, Кармен Эджого и Аллиус Барнс.