Prime Video выпустил первый тизер комедийного сериала «I’m a Virgo»

Трейлер сериала начинается с разговора героя Майка Эппса с юным ребенком, которого играет Джаррел Джером («Лунный свет»). Из него становится ясно, что мальчик причиняет вред дому из‑за своих размеров. С возрастом ребенок решает покинуть дом и впервые увидеть жизнь за его пределами.